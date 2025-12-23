В Якутии отменили прямые выборы глав районов и городских округов

Региональный законопроект приняли во втором, окончательном чтении

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 23 декабря. /ТАСС/. Депутаты Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии приняли во втором, окончательном чтении региональный закон о местном самоуправлении (МСУ), передает корреспондент ТАСС. Законопроект отменяет прямые выборы глав районов республики и городских округов.

За проголосовали 43 депутата, против - 10, двое воздержались.

Ключевое нововведение в законопроекте - переход на новый порядок избрания глав муниципальных образований в рамках принципа единства публичной власти. Как отмечал ранее спикер парламента Алексей Еремеев, изменения, которые вносит законопроект о местном самоуправлении, повысят в Якутии статус депутатского корпуса, представительные органы получат больше рычагов для отстаивания интересов избирателей.

Так, главы муниципальных районов и городских округов будут избираться представительными органами из числа кандидатов, представленных главой Якутии. Главы городских и сельских поселений - представительными органами из кандидатов, определенных конкурсной комиссией по итогам конкурса. При этом глава Якутска будет избираться Якутской гордумой из числа кандидатов, представленных руководителем республики, следует из законопроекта.

"Это один из базовых законов, который будет определять будущее нашей республики, в принципе, я очень на это надеюсь. С 2026 года мы приступим к его реализации практической. В полной мере он вступит в силу с 1 января 2027 года. Мы должны совместно с комитетами постоянными и правительством республики уже в первом полугодии принять закон, который касается части полномочий, закрепленных за нами, за субъектом Российской Федерации, за Республикой Саха (Якутия), которые мы в той или иной мере будем передавать на муниципальный уровень. <…> Следовательно, муниципалитеты на своем уровне должны будут принять соответствующие нормативно-правовые акты <…> и привести в соответствие уставы своих муниципалитетов", - сказал Еремеев.

Как отметил председатель постоянного комитета Ил Тумэн по местному самоуправлению Владимир Прокопьев, проделана очень серьезная работа - практически четыре года шло обсуждение законопроекта. "С момента внесения законопроекта поступило множество предложений - порядка 100 с лишним", - сказал он.

О законопроекте

В Якутии планируется сохранить двухуровневую систему организации местного самоуправления: городские округа, муниципальные районы, городские и сельские поселения, всего с 445 муниципальными образованиями. Проект закона был принят в первом чтении в ноябре 2025 года.

Ранее подчеркивалось, что переход на новый порядок будет постепенным - после истечения срока полномочий действующих глав. В 2026 году будут избраны по новому порядку 1 глава городского округа, 5 глав муниципальных районов, 39 глав поселений.