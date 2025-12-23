Верховный суд России назвал экономические преступления, исключающие арест

Пленум суда подготовил поправки в постановление 2016 года об особенностях уголовного преследования предпринимателей

Здание Верховного суда РФ © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Пленум Верховного суда России подготовил поправки в постановление 2016 года об особенностях уголовного преследования предпринимателей. В рассмотренном на заседании пленума под председательством Игоря Краснова проекте поправок Верховный суд не только учел принятые в 2023 году изменения в законодательстве в защиту предпринимателей, но и уточнил несколько собственных разъяснений.

12 составов без арестов

Верховный суд подчеркнул, что по 12 составам экономических преступлений, где не предусмотрено лишение свободы, заключение под стражу полностью исключено. "Разъяснить судам, что <…> в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159.1, ч. 1 ст. 159.2, ч. 1 ст. 159.5, ч. 1 ст. 159.6, ч. 1 ст. 171, ч. 1 ст. 171.4, ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 174, ч. 1 ст. 174.1, ч. 1 ст. 185, статьей 1851, ч. 1 ст. 199.3 УК РФ, мера пресечения в виде заключения под стражу избираться не может, поскольку санкции указанных статей не предусматривают возможность назначения наказания в виде лишения свободы", - подчеркнул Верховный суд. Это статьи о мошенничествах в сфере кредитования, при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, в сфере страхования, в сфере компьютерной информации (при хищении путем взлома), незаконном предпринимательстве, незаконной розничной продаже алкогольной продукции, незаконном создании юрлица, легализации средств, полученных преступным путем, злоупотреблении при эмиссии ценных бумаг, уклонении от предоставления информации о ценных бумагах и уклонении от репатриации денежных средств, если эти преступления не содержат отягчающих обстоятельств.

Подготовленные поправки

В подготовленных поправках в постановление "О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности" указывается, что особенности уголовного судопроизводства по делам о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, включая возбуждение уголовного дела и избрание меры пресечения, действуют уже по 42 статьям УК РФ по преступлениям в сфере предпринимательской деятельности и 9 статьям УК РФ о преступлениях в сфере экономики (мошенничества, присвоение или растрата, причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием, злоупотребление полномочиями), если они совершены предпринимателями при осуществлении предпринимательской деятельности.

"Указанные особенности распространяются на каждого подозреваемого или обвиняемого в совершении одного или нескольких таких преступлений, за исключением случаев, когда имеющимися в уголовном деле материалами подтверждается, что эти преступления не связаны с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо с осуществлением им полномочий по управлению этой организацией", - говорится в поправках.

При этом "сам по себе преступный характер действий лица не может служить основанием для признания такой деятельности не относящейся к предпринимательской или иной экономической", говорится в проекте поправок.

Верховный суд вновь напомнил, что по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности особенности касаются порядка рассмотрения сообщения о преступлении и возбуждения уголовного дела, признания предметов и документов вещественными доказательствами, применения меры пресечения, производства следственных действий, а также освобождения от уголовной ответственности и прекращения уголовного преследования. "Содержащиеся в этих нормах требования должны неукоснительно соблюдаться как при осуществлении судом полномочий в досудебном производстве по уголовным делам названной категории, так и на всех стадиях их рассмотрения судами первой и вышестоящих инстанций", - отметил пленум ВС.

Проект изменения в несколько постановлений пленума по уголовным делам направлен в редакционную комиссию.