ВС РФ разъяснил, когда может наступить вина за пропаганду нацистской символики

Как отмечается в подготовленных Верховным судом поправках в постановление от 2011 года, вина наступит, если такая символика демонстрируется, изготавливается или продается с целью придать ей привлекательность

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Уголовная ответственность за пропаганду нацистской или экстремистской символики наступает лишь в случае, если она демонстрируется, изготавливается или продается с целью придать ей привлекательность. Это разъяснил пленум Верховного суда в подготовленных поправках в постановление "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности" 2011 года, которые обсуждались на заседании пленума под председательством Игоря Краснова.

Статья 282.4 УК РФ (неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами) была включена в УК РФ в июле 2022 года.

В подготовленном разъяснении Пленума говорится, что пропагандой такой символики "следует признавать умышленные действия, направленные на формирование у других лиц убежденности в привлекательности таких атрибутики или символики либо отождествляемых с ними идеологии или организации, а равно представления о допустимости их использования". Публичная демонстрация такой атрибутики "состоит, в частности, в умышленных действиях по размещению соответствующих изображений в сети Интернет, показе другим лицам этих изображений, в том числе нанесенных на различные предметы либо в виде татуировок".

При решении вопроса о квалификации деяния по новой статье УК, разъяснил Верховный суд, судам следует учитывать положения закона "О противодействии экстремистской деятельности" и примечания к ст. 20.3 КоАП РФ, по смыслу которых экстремистской деятельностью не признаются случаи, когда при использовании такой символики "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии".

Проект постановления о внесении изменений в некоторые постановления пленума по уголовным делам направлен в редакционную комиссию для учета высказанных замечаний.