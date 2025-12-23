Краснов: работа пленума Верховного суда должна носить стратегический характер

Важно закладывать фундамент для устойчивого развития российского правосудия на долгосрочную перспективу, подчеркнул председатель ВС РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Работа Пленума Верховного суда России должна носить стратегический характер для граждан и юридического сообщества страны. Об этом заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов на последнем в 2025 году заседании пленума.

"Вижу задачу пленума прежде всего в том, чтобы закладывать фундамент для устойчивого развития российского правосудия на долгосрочную перспективу. Его деятельность должна носить не реактивный, а именно стратегический характер", - подчеркнул Краснов.

"Поэтому мы продолжим повышать качество и доступность правовых позиций высшей судебной инстанции, обеспечивать баланс между стабильностью права и его адаптацией к новым реалиям нашей жизни. В фокусе внимания будут вопросы, которые действительно волнуют наших граждан и все юридическое сообщество нашей страны", - заверил глава Верховного суда.

Краснов отметил, что в 2025 году пленум продемонстрировал свою эффективность как важный инструмент защиты интересов государства, общества, прав и социальных гарантий граждан. "Принятые разъяснения были прежде всего ориентированы на устранение различных подходов в судебной практике, снижение количества пересмотров решений судов, формирование четких и понятных алгоритмов применения норм материального и процессуального права", - подчеркнул он.

Он обратил внимание на то, что в 2025 году в работу пленума "внесены определенные коррективы для усиления его роли как гаранта единства судебной системы".