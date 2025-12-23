В России закрепили порядок присвоения статуса НМИЦ

Согласно закону, национальные медицинские исследовательские центры будут исполнять свои функции за счет федерального и регионального бюджетов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, которым предлагается законодательно закрепить порядок присвоения статуса национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ). Документ на рассмотрение палаты парламента в октябре текущего года внесло правительство РФ, в первом чтении он был принят в начале декабря.

Изменения предлагается внести в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Закон предусматривает, что кабмин получит возможность присваивать статус НМИЦ организациям, которые подведомственны федеральным и региональным органам исполнительной власти и занимаются медицинской и научно-исследовательской деятельностью.

В документе отмечается, что указанный статус будет присваиваться "в целях организационно-методического обеспечения медицинской деятельности, внедрения современных методов профилактики, диагностики, лечения заболеваний и медицинской реабилитации, развития медицинской науки и инноваций в сфере здравоохранения". Согласно закону, НМИЦ будут исполнять свои функции за счет федерального и регионального бюджетов, а также с помощью финансирования из "иных не запрещенных законодательством РФ источников".

Нововведения также предусматривают, что критерии для присвоения организациям статуса НМИЦ, порядок присвоения этого статуса, а также порядок организации работы национальных медицинских исследовательских центров установит правительство РФ.

Документ в случае подписания президентом РФ вступит в силу с 1 апреля 2026 года. При этом в законе подчеркивается, что НМИЦ, которые получили этот статус до вступления нововведений в силу, будут сохранять его в течение 180 дней с того момента, как начнут действовать новые нормы, или пока правительство повторно не присвоит им статус НМИЦ по новым правилам.