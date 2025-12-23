Посол РФ: Россия и Китай продвигают новый миропорядок, стоя спина к спине

Москва и Пекин стали свидетелями беспрецедентного давления Запада, нацеленного на сдерживание их развития, однако нелегитимные санкции привели лишь к еще большему сближению двух стран и повышению уровня доверия, отметил Игорь Моргулов

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 23 декабря. /ТАСС/. Россия и Китай в условиях сложной геополитической обстановки оказывают друг другу взаимную поддержку и совместно противостоят давлению извне, формируя справедливое мироустройство. Об этом заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов, выступая в Народном университете Китая.

"Говоря в целом, в текущей непростой геополитической обстановке Россия и Китай оказывают друг другу взаимную поддержку, отражают, стоя спина к спине, внешние вызовы, и двойной тягой продвигают становление нового, справедливого и равноправного мирового порядка, отстаивая общие интересы глобального Юга" - подчеркнул дипломат. Он отметил, что Москва и Пекин стали свидетелями беспрецедентного давления Запада, нацеленного на сдерживание их развития, однако нелегитимные санкции привели лишь к еще большему сближению двух стран и повышению уровня доверия.

Глава дипмиссии также сообщил, что в следующем году будет продлен российско-китайский договор, касающийся двусторонних отношений. "16 июля исполнится 25 лет с момента подписания базового для российско-китайских отношений Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", - отметил он. По словам главы российской дипмиссии, не вызывает сомнений, что документ, сохраняющий свою актуальность, "будет вновь, уже второй раз, продлен на очередной пятилетний период".

Моргулов добавил, что стратегическая связка Москвы и Пекина выступает стабилизирующим фактором в глобальной политике, а однополярная модель, обслуживавшая интересы "золотого миллиарда", уходит в прошлое.