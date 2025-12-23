ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Володин: в Европе правят авторитарные режимы, где демократию используют как ширму

Россия никого не учит, как жить, и позволяет другим странам избирать собственный путь, подчеркнул председатель ГД
09:06
обновлено 09:19

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Власти европейских стран, как правило, формируют авторитарные режимы в своих странах и прикрываются демократией как ширмой. Об этом сообщил на пленарном заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы исходим из того, что сегодня в Европе правят, как правило, авторитарные режимы, которые лозунги о демократии используют как ширмы. Других учат, как им жить, но сами давно уже примером не являются", - сказал он.

По его словам, Россия никого не учит, как жить, и позволяет другим странам избирать собственный путь. 

