Лавров надеется, что новый гендиректор ЮНЕСКО исправит ошибки предшественницы

Глава МИД РФ выступил на общем собрании Комиссии России по делам ЮНЕСКО
Редакция сайта ТАСС
09:13
обновлено 09:33
© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что новый гендиректор ЮНЕСКО Халед аль-Анани исправит многочисленные ошибки предыдущего руководства в лице Одре Азуле. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

"Мы рассчитываем, что новый генеральный директор <…> воспользуется полученным от государств мирового большинства кредитом доверия и без раскачки начнет исправлять многочисленные ошибки и подводные мины, которые заложила его предшественница", - отметил министр.

Лавров назвал обнадеживающим знаком убедительную победу на выборах нового гендиректора ЮНЕСКО Халеда аль-Анани, который в ходе предвыборной кампании высказался в пользу реформировании организации через деполитизацию ее деятельности. "То есть [за то, чтобы] реформировать то, что привнесла в деятельность этой организации генеральный директор от Франции, которая перед нашим египетским коллегой занимала эту должность, - пояснил глава дипведомства. - Мы приветствуем настрой нового генерального директора на укрепление роли стран - членов управления организацией, обеспечение финансовой прозрачности и подотчетности". 

