Лавров: РФ будет участвовать в следующих выборах в Исполнительный совет ЮНЕСКО

Антироссийская линия коллективного Запада наглядно проявилась в ходе выборов в Исполнительный совет, отметил глава МИД России

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Россия вновь выдвинет свою кандидатуру на следующих выборах в Исполнительный совет ЮНЕСКО, несмотря на попытки давления со стороны Запада. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

"Антироссийская линия коллективного Запада наглядно проявилась и в ходе выборов в Исполнительный совет. Путем колоссального давления на страны глобального Юга, которых принуждали голосовать против нас, западные недоброжелатели добились того, что российская кандидатура не прошла, но при всем том нас поддержали 93 государства-члена. Мы, конечно же, будем активно участвовать в работе ЮНЕСКО в других форматах, а на следующие выборы в исполнительный совет обязательно подадим свою кандидатуру", - отметил министр.

"Я думаю, что к тому времени многое в действиях Запада прояснится и не столь убедительными будут его попытки выламывать руки откровенно и совершенно беспардонно", - добавил Лавров.