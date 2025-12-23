Лавров: Запад политизировал и украинизировал работу ЮНЕСКО

Глава МИД РФ отметил, что прежнее руководство организации закрывало глаза на разрушения памятников

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Западные коллеги сделали в последние годы все, чтобы максимально политизировать и украинизировать работу Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

"С момента создания ЮНЕСКО проделала долгий путь и получила всеобщее признание как ведущий, универсальный форум в области культуры, науки, спорта и образования, - отметил он. - Но в последние годы, как и в других международных структурах, наши западные коллеги сделали все, чтобы максимально политизировать работу ЮНЕСКО, украинизировать ее повестку дня. Налицо двойные стандарты, которые в том числе наглядно проявляются в принятии Исполнительным советом антироссийских решений по Крыму и Украине, которые выходят далеко за рамки мандата этой организации".

Глава внешнеполитического ведомства указал на то, что "при бывшем генеральном директоре ЮНЕСКО, которая представляла Францию, секретариат организации откровенно обслуживал интересы западного меньшинства, закрывал глаза на политику киевского режима, направленную против русского образования и культуры, на убийства журналистов, массовые нарушения прав русских и русскоязычных на Украине, включая право на родной язык и православную веру, хотя эти права гарантированы Уставом ООН".

Лавров обратил внимание также на то, что прежнее руководство ЮНЕСКО закрывало глаза на разрушения памятников. Так, по его словам, в Одессе был разрушен памятник основательнице города российской императрице Екатерине II, а через несколько дней Исполнительный совет ЮНЕСКО принял решение о включении центра Одессы в перечень объектов Всемирного наследия человечества. "Большего издевательства над мандатом этой уважаемой организации придумать было трудно", - резюмировал глава МИД РФ.