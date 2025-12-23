Лавров: РФ может присоединиться к Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального наследия

Глава МИД России отметил, что это способствовало бы популяризации культурного и языкового наследия народов страны

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Присоединение России к Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного нематериального наследия способствовало бы популяризации культурного и языкового наследия народов страны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

"Укрепление международных позиций России в гуманитарной сфере должно оставаться в фокусе нашего внимания и на перспективу, - сказал министр. - Уверен, что мы здесь будем продолжать работать слаженно".

"Предлагаю в этой связи подумать о целесообразности подключения к новым для нас механизмам в ЮНЕСКО, - отметил Лавров. - В частности, популяризации культурного и языкового наследия народов нашей страны, уникального опыта по его сохранению могло бы способствовать присоединение к Конвенции об охране всемирного нематериального наследия 2023 года. Мы все знаем про эту конвенцию, высказывались на разных этапах нашей работы различные точки зрения. Мне кажется, сейчас можно было бы еще раз посмотреть на эту тему в межведомственном формате".