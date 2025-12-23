Лавров: в список всемирного наследия ЮНЕСКО по итогам года вошли 34 объекта в РФ

Среди них расположенный в Башкортостане шедевр палеолитического искусства и наскальная живопись пещеры Шульган-Таш, отметил глава МИД России

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2025 году пополнил очередной российский объект, теперь их 34 на территории страны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

"По российской инициативе комитет всемирного наследия ЮНЕСКО включил в список всемирного наследия расположенный в Башкортостане шедевр палеолитического искусства, наскальную живопись пещеры Шульган-Таш. Теперь в списке 34 российских объекта", - сказал министр.