Лавров: США не выплатили в бюджет ЮНЕСКО многомиллионную задолженность

Глава МИД РФ подчеркнул, что "очень большие средства остались подвешены"

© Артем Геодакян/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты вышли из ЮНЕСКО, не выплатив в бюджет организации многомиллионную задолженность. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

"Приветствуем настрой нового генерального директора на укрепление роли стран-членов в управлении организацией, в обеспечении ее финансовой прозрачности и подотчетности, - сказал министр. - Финансовая прозрачность и подотчетность - это задачи, которые особенно важное значение имеют с учетом того, что Соединенные Штаты вышли из ЮНЕСКО, не уплатив многомиллионную задолженность. Даже не многомиллионную, а многодесятимиллионную".

Лавров подчеркнул, что "очень большие средства остались подвешены".

22 июля 2025 года стало известно, что президент США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из ЮНЕСКО.