Памфилова: около 1 тыс. сотрудников избиркомов ушли в зону СВО

Их места сохраняются, отметила глава Центральной избирательной комиссии

Редакция сайта ТАСС

Председатель ЦИК России Элла Памфилова © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Порядка 1 тыс. работников избирательных комиссий по всей России отправились в зону специальной военной операции, при этом их должности и статус в избиркомах полностью сохраняются. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

"Многие наши коллеги ушли на фронт добровольцами, это около 1 тыс. человек из наших комиссий. <...> Их должности сохраняются, их статус сохраняется", - сообщила Памфилова в интервью телеканалу "Россия-24".

Глава ЦИК также подчеркнула заинтересованность ведомства в кадровом росте для участников специальной военной операции внутри избирательной системы, если они выражают такое желание.

По словам Памфиловой, волонтерская деятельность и оказание помощи фронту стали неотъемлемой частью повседневной жизни сотрудников избирательных комиссий. Она отметила, что после основной работы коллеги активно участвуют в плетении маскировочных сетей и изготовлении блиндажных свечей, что, по ее мнению, "во многом определяет насыщенность [сегодняшней] жизни".