Путин впервые провел встречу с Гуцаном после его назначения генпрокурором РФ

Президент РФ подписал указ о назначении Александра Гуцана на эту должность 24 сентября 2025 года

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел в Кремле первую встречу с Александром Гуцаном после его назначения на должность генерального прокурора РФ.

Глава государства подписал указ о назначении Гуцана генпрокурором 24 сентября 2025 года. С 2007 по 2018 годы Гуцан занимал пост заместителя генерального прокурора РФ Юрия Чайки. С 2018 года являлся полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.