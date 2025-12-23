Путин впервые провел встречу с Гуцаном после его назначения генпрокурором РФ
Редакция сайта ТАСС
10:57
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел в Кремле первую встречу с Александром Гуцаном после его назначения на должность генерального прокурора РФ.
Глава государства подписал указ о назначении Гуцана генпрокурором 24 сентября 2025 года. С 2007 по 2018 годы Гуцан занимал пост заместителя генерального прокурора РФ Юрия Чайки. С 2018 года являлся полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.