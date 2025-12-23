ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Путин дал первое напутствие новому генпрокурору России

Президент РФ призвал делать все для соблюдения прав граждан
10:58
обновлено 11:26
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным прокурором РФ Александром Гуцаном подчеркнул необходимость обеспечить полное соблюдение прав и законных интересов граждан страны, отметив, что эта задача имеет принципиальное значение.

Глава государства также напомнил, что Гуцан ранее занимал должность заместителя генерального прокурора и фактически на протяжении всей своей профессиональной карьеры работал в системе органов прокуратуры.

Путин сообщил, что хотел бы обсудить с Гуцаном актуальные задачи, стоящие перед Генеральной прокуратурой, а также услышать его оценку того, как проходит период вхождения в новую должность. При этом президент указал, что Генпрокуратура является одним из ключевых звеньев в системе государственного управления.

Александр Гуцан был назначен генеральным прокурором РФ указом президента 24 сентября 2025 года. В период с 2007 по 2018 год он занимал пост заместителя генерального прокурора РФ Юрия Чайки, а с 2018 года работал полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. 

