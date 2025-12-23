Эксперт Степанов назвал дискредитацией слова AP о противоспутниковом оружии РФ

По словам военного эксперта Института права и национальной безопасности РАНХиГС, попытка западных мейнстримных медиа ввести свою аудиторию в заблуждение касательно военных программ России не нова и преследует очевидную цель нанесения имиджевого ущерба российскому оборонному комплексу

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Заявление агентства Associated Press (AP) о том, что Россия якобы разрабатывает новое противоспутниковое оружие, способное выводить из строя группировку Starlink Илона Маска, является попыткой дискредитации военных замыслов РФ и несостоятельно в моральном, технологическом и историческом плане. Об этом в беседе с ТАСС сказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Вброс Associated Press однозначно направлен на дискредитацию военных замыслов Российской Федерации по обеспечению своей безопасности, в том числе в космической сфере. Речь в AP идет о якобы создании системы, которая будет реализовывать запуск неких шрапнельных облаков, позволяющих массово уничтожать спутниковые группировки на конкретных высотах и орбитах. Это не имеет ничего общего с реальными технологическими разработками, которые ведутся в настоящее время. Данная дискредитирующая линия не выдерживает ни моральной, ни технологической, ни исторической критики", - сказал Степанов.

Он добавил, что подобная инициатива по дискредитации РФ направлена на блокирование космической деятельности и мирного освоения околоземного пространства Россией. Кроме того, продолжил эксперт, ВКС России уже имеют на вооружении серьезные противоспутниковые системы, например зенитную ракетную систему С-500, способную обеспечивать перехват и уничтожение объектов на низкой околоземной орбите, или многофункциональную систему противоракетной и противокосмической обороны "Нудоль" (А-235), гарантирующую уничтожение объектов на различных высотах и подтвердившая свою эффективность по результатам реального применения.

Вместе с тем Степанов отметил, что изначально позиционировавшийся как исключительно гуманитарный проект Starlink четко продемонстрировал свое военное предназначение с точки зрения возможности управления, обеспечения навигации и наведения высокоточного оружия для вооруженных сил киевского режима. К тому же, в марте агентство Reuters сообщило о создании компанией Маска SpaceX сети из сотен спутников-шпионов Starshield в рамках засекреченного контракта с американской разведкой. Все это, по словам эксперта, тщательно анализируется российским ВПК и используется для разработки компенсационных решений и инструментов, обеспечивающих в перспективе гарантированный вывод из строя целых спутниковых группировок на конкретных заданных высотах.

При этом, утверждает Степанов, помимо кинетического перехвата, на сцену выходят инструменты, действие которых основано на новых физических принципах. К ним относится, например, применение электромагнитного излучения высокой концентрации направленного действия, позволяющее выводить радиоэлектронное оборудование спутников, которые затем, после потери управления, просто сгорают в верхних слоях атмосферы. Также развивается направление различных типов лазерного оружия, в том числе орбитального базирования, которое позволяет точечно выводить из строя дорогостоящие космические аппараты, в том числе так называемые спутники-инспекторы.

Цели кампании в СМИ

По словам эксперта, попытка западных мейнстримных медиа ввести свою аудиторию в заблуждение касательно военных программ России не нова и преследует очевидную цель нанесения имиджевого ущерба российскому оборонному комплексу.

"Происходит это прежде всего по корпоративному заказу западного ВПК, который в стремлении ликвидировать технологическое отставание по многим направлениям пытается компенсировать свою слабую позицию медийным очернением конкурентов: как российских, так и китайских", - пояснил Степанов.