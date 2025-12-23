МИД РФ: Россия готова к тесному взаимодействию с новым правительством Ирака

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российская сторона готова к тесному сотрудничеству с новым правительством Ирака. Об этом говорится в сообщении дипведомства России по итогам встречи замглавы МИД РФ Сергея Вершинина и посла Ирака в Москве Абдулкарима Хашима Мустафы.

Отмечается, что в ходе встречи Вершинин принял копии верительных грамот у иракского посла.

"С российской стороны подтверждена готовность к тесному взаимодействию с новым правительством Ирака, которое в настоящий момент формируется по итогам прошедших в этой стране 11 ноября очередных парламентских выборов", - указали в министерстве.

В МИД РФ добавили, что в ходе переговоров стороны рассмотрели "актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-иракских отношений, включая график предстоящих двусторонних контактов".