Захарова назвала заявления западных СМИ о волках "зооместью" за "подсвинков"

CNN ранее сообщил, что численность северных оленей в Финляндии снижается из-за частых нападений волков

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией предположила, что заявления западных СМИ о российских волках являются "зооместью" за "подсвинков".

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что численность северных оленей в Финляндии снижается из-за частых нападений волков. Утверждается, что волки пришли из России, где расплодились по причине того, что на них меньше охотятся.

"Поздравляю с новым дном! Теперь под санкции, видимо, попадут российские волки, которые кошмарят, как полагают журналисты CNN и финские эксперты, лапландских оленей. Логика понятная: тот, кому Санта не принесет подарок, должен четко усвоить - виноваты русские, пусть даже волки. Может, это западная зооместь за "подсвинков"?" - написала дипломат в своем Telegram-канале, сопроводив пост скриншотами соответствующих новостей.

17 декабря президент РФ Владимир Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что "европейские подсвинки" хотели развалить Россию. Такое выражение главы государства вызвало бурную реакцию на Западе.