Путин 24 декабря вручит госнаграды

Президент РФ вручит в Кремле государственные награды музыкантам, артистам, представителям науки и образования

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вручит в Кремле государственные награды музыкантам, артистам, представителям науки и образования. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"24 декабря в Екатерининском зале Кремля Владимир Путин вручит государственные награды. В числе награждаемых орденами, медалями и почетными званиями - известные музыканты и артисты, представители науки и образования, заслуженные деятели спорта, работники здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства и другие выдающиеся личности из ряда различных сфер", - говорится в сообщении.