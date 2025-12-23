МИД РФ: Россия всегда открыта для дипломатов

Замглавы министерства Александр Алимов отметил, что важно выстраивать диалог

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Двери России для знакомства с ее историей и культурой открыты для зарубежных дипломатов. Важно выстраивать диалог, чтобы понять глубину страны, заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов на мероприятии для глав дипломатических миссий в Государственном историческом музее.

"Сегодня наши объятия, наши двери для вас распахнуты в самом лучшем месте с интереснейшей выставкой, которую мы не видели еще сами, - отметил замминистра. - Вам в нашей стране рады. Дипломаты должны общаться, дипломаты должны иметь возможность видеть страну пребывания, понимать ее и, если они захотят, любить ее".

В рамках мероприятия главы дипмиссий посетили уникальную выставку "Сокровища императорских резиденций - Царское село". Экспозиция насчитывает более 526 предметов и представляет публике не только экспонаты из постоянной коллекции музея, расположившегося в одной из самых знаменитых императорских резиденций России, но и уникальные артефакты, хранившиеся в его фондах. В частности, ювелирные украшения из Нарышкинского клада впервые выставляются в Москве.

Выставка "Сокровища императорских резиденций - Царское село" в Государственном историческом музее в Москве © Рамина Рустамова/ ТАСС

Значительную часть выставки составляют личные вещи российских государей, в том числе мундиры, предметы домашнего обихода и подарки из стран Азии, демонстрирующие активное развитие международной политики России. Особый интерес представляют экспонаты из знаменитой Янтарной комнаты, чудом спасенные из Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

Вниманию зарубежных дипломатов представлена и коллекция живописных полотен, куда вошли работы выдающихся итальянских мастеров, а также картины кисти Ивана Айвазовского, в частности полотно "Вид Стамбула ночью". Послы также смогли увидеть ювелирные изделия, изготовленные известными фирмами К. Фаберже, П. Овчинникова и И. Хлебникова.