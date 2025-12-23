Якушев: работу фракции ЕР по итогам осенней сессии признали удовлетворительной

Фракция активно участвовала в доработке проекта федерального бюджета, напомнил секретарь генерального совета партии

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Работа депутатов фракции "Единая Россия" по итогам осенней сессии Госдумы признана удовлетворительной. Об этом сообщил секретарь генерального совета партии Владимир Якушев на пресс-подходе в ГД.

"У нас состоялось заседание фракции, на котором были подведены итоги осенней сессии. В целом нужно сказать, что работа фракции за этот период признана удовлетворительной, поскольку те задачи, которые мы ставили перед собой, были решены. Законопроекты, касающиеся ключевых направлений народной программы и запланированные к рассмотрению, были приняты", - заявил Якушев.

Он также отметил, что фракция активно участвовала в доработке проекта федерального бюджета.

"Что касается федерального бюджета и вопросов, связанных с реализацией народной программы, "Единая Россия" в рамках подготовки ко второму чтению внесла значительное количество поправок. Ответы на эти вопросы были учтены в федеральном бюджете, поэтому в целом работу фракции можно оценить как достаточно эффективную", - добавил он.