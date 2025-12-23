Медведев заинтересовался причинами неожиданно мирных заявлений из ЕС о России
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил неожиданно мирные заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса и президента Финляндии Александера Стубба. Политики ранее вопреки генеральной линии Евросоюза выразили сомнение в разжигаемой Брюсселем "российской угрозе".
"Удивили "европейские миротворцы", - заметил Медведев в Мах. - Писториус сказал, что не верит в войну НАТО и России, а Стубб признал, что наше государство не заинтересовано в нападении на страны альянса".
"Что случилось? - задался вопросом зампред СБ РФ. - Отрезвление или, наоборот, рождественские каникулы начались?"
В странах Запада совсем скоро - 25 декабря - будет отмечаться Рождество по григорианскому календарю. Эти дни, практически вплоть до Нового года, будут выходными. В Германии традиционно этот праздник отмечают глинтвейном и алкогольным горящим пуншем. А в Финляндии пьют еще более крепкий шведский глег.