ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

МИД назначил нового посла по особым поручениям по ДНЯО

Послом по особым поручениям стал Андрей Белоусов
Редакция сайта ТАСС
16:29

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Андрей Белоусов назначен послом по особым поручениям по обеспечению российского участия в Конференции 2026 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале российского дипведомства.

"Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации Белоусов Андрей Иванович назначен послом по особым поручениям. С 2025 года - посол по особым поручениям МИД России. Курирует вопросы координации подготовки и обеспечения российского участия в Конференции 2026 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия и дальнейшем обзорном процессе в рамках данного договора", - указывается в сообщении.

Андрей Белоусов состоит на госслужбе с 1997 года. Занимал различные должности в центральном аппарате МИД РФ и за рубежом. С 2008 по 2012 год занимал должность консула, консула-советника Генерального консульства Российской Федерации в Сан-Франциско, США.

С 2012 по 2019 год был советником, заместителем директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России. "С 2019 по 2025 год - заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, Швейцарская конфедерация", - заключили в дипведомстве. 

Россия