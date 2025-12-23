МИД назначил нового посла по особым поручениям по ДНЯО

Послом по особым поручениям стал Андрей Белоусов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Андрей Белоусов назначен послом по особым поручениям по обеспечению российского участия в Конференции 2026 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале российского дипведомства.

"Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации Белоусов Андрей Иванович назначен послом по особым поручениям. С 2025 года - посол по особым поручениям МИД России. Курирует вопросы координации подготовки и обеспечения российского участия в Конференции 2026 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия и дальнейшем обзорном процессе в рамках данного договора", - указывается в сообщении.

Андрей Белоусов состоит на госслужбе с 1997 года. Занимал различные должности в центральном аппарате МИД РФ и за рубежом. С 2008 по 2012 год занимал должность консула, консула-советника Генерального консульства Российской Федерации в Сан-Франциско, США.

С 2012 по 2019 год был советником, заместителем директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России. "С 2019 по 2025 год - заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, Швейцарская конфедерация", - заключили в дипведомстве.