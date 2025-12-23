Умер экс-посол во Вьетнаме Дмитрий Качин

Ему было 96 лет

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Бывший посол СССР во Вьетнаме Дмитрий Качин умер на 97-м году жизни. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале МИД РФ.

"Руководство Министерства иностранных дел Российской Федерации с глубоким прискорбием сообщает, что 17 декабря 2025 года ушел из жизни чрезвычайный и полномочный посол бывший посол СССР во Вьетнаме Качин Дмитрий Иванович", - указывается в сообщении.

В МИД рассказали, что Качин был назначен на должность посла во Вьетнаме в 1986 году. "Руководил нашим диппредставительством в Ханое до 1990 года, после чего ушел на заслуженный отдых. За годы службы Дмитрий Иванович проявил себя как талантливый руководитель, посвятивший жизнь работе на благо Родины. Его деятельность отмечена рядом высоких государственных наград", - заключили в министерстве.