Небензя назвал "переобуванием в воздухе" реакцию "евротройки" по Ирану

Поддержка ударов Израиля и США по Ирану стала верхом лицемерия со стороны "евротройки", указал постоянный представитель России при ООН

ООН, 23 декабря. /ТАСС/. Страны "евротройки" (Германия, Франция и Великобритания) фактически "переобулись в воздухе", поддержав удары Израиля и США по Ирану, подобный шаг стал верхом лицемерия с их стороны. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Израиль пошел по пути военной эскалации и нанес удары по территории Ирана, в том числе по мирным ядерным объектам, находящимся под гарантиями МАГАТЭ. Спустя неделю к авантюре Западного Иерусалима присоединился и сам Вашингтон. Эти действия не только поставили под угрозу безопасность всего региона Ближнего Востока, но и практически свели на нет шансы на достижение договоренности, - сказал он на заседании Совета Безопасности по иранской ядерной программе. - На этом фоне верхом лицемерия стали шаги европейской тройки СВПД - Великобритании, Франции и Германии. Эти страны, вопреки своим прежним заявлениям о недопустимости военного решения вопросов вокруг иранской ядерной программы, переобулись в воздухе и поддержали удары по суверенному государству".

Небензя отметил, что после ударов "евротройка" продемонстрировала полную неспособность к самостоятельным действиям и решениям. "Согласованная на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН между Ираном и европейскими странами промежуточная развязка, устраивавшая обе стороны, разбилась о позицию США, обнуливших ее стартовые параметры, продвигавшиеся "евротройкой". А та сделала вид, что ничего не происходит. И даже после подобного унижения европейцы не нашли в себе мудрости поддержать деполитизированный российско-китайский проект резолюции СБ о техническом продлении срока действия резолюции 2231, что дало бы дополнительное время на поиск переговорного решения без возникновения правового вакуума после истечения срока действия СВПД", - указал он.

Помимо этого, подчеркнул Небензя, притязания Запада на восстановление санкционного режима в отношении Ирана неактуальны. "Восстановления принятых в 2006-2015 гг. резолюций СБ не произошло. Срок действия резолюции 2231 истек 18 октября. Вопрос об иранской ядерной программе снят с повестки дня СБ ООН", - констатировал российский дипломат.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Рестрикции в отношении Ирана

26 сентября Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, который предполагал продлить на шесть месяцев действие резолюции 2231, принятой в поддержку сделки по ядерной программе Ирана.

29 сентября Совет Евросоюза решил вслед за "евротройкой" частично восстановить рестрикции в отношении исламской республики. Комплекс мер включает запрет на въезд ряда лиц в ЕС, заморозку активов физических и юридических лиц, внесенных в санкционные списки, торговые ограничения, заморозку активов иранского Центрального банка и ряда крупных коммерческих банков, а также запрет на обслуживание иранских грузовых рейсов европейскими аэропортами.