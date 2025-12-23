Медведев: биометрию для мигрантов надо ввести во все пункты пропуска

Такие меры позволят иметь объективную картину миграционной ситуации и фиксировать всех иностранцев, которые находятся в России, подчеркнул зампредседателя Совбеза

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев © Олег Молчанов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Биометрический контроль мигрантов необходимо масштабировать на все пункты пропуска через границы РФ. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев на совещании по вопросам миграции.

"Правительство Москвы активно участвует в работе по оснащению биометрическим оборудованием еще 11 пунктов пропуска через государственную границу. Естественно, в целом эта задача и эти проекты должны быть масштабированы на все пункты пропуска в стране", - сказал он.

Медведев указал, что такие меры позволят иметь объективную картину миграционной ситуации и фиксировать всех иностранцев, которые находятся в России. Он подчеркнул, что цель заключается в том, чтобы власти понимали, что и в какой конкретно момент происходит с каждым лицом, въехавшим в страну.

"В ряде случаев - просто не допускать их въезда на территорию нашего государства", - добавил зампредседателя Совбеза.