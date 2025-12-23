Медведев посетил пункт пропуска в Шереметьево

Зампредседателя Совбеза провел там совещание по миграции

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев (справа) © Олег Молчанов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил пункт пропуска мигрантов в аэропорту Шереметьево и там же провел совещание по вопросам миграции. Об этом он написал на своей странице во "ВКонтакте".

На Московском авиационном узле идет эксперимент по апробации новых правил и условий въезда. Он предусматривает сбор биометрических данных мигрантов на границе.

"Мы сегодня посмотрели, как работает система контроля в миграционной сфере на примере Шереметьева. Посмотрели, как работает это на пункте пропуска. В целом это выглядит вполне убедительным, потому что проход человека, который пересекает границу, действительно, это буквально несколько десятков секунд", - заметил он, открывая совещание.

Медведев отметил, что информация быстро считывается, не создает никаких пробок, но в то же время позволяет формировать полноценную базу данных, которая используется как для миграционных нужд, так и для решения правоохранительных задач.

Он напомнил, что МВД по поручению президента РФ Владимира Путина создает пункты миграционного контроля, которые обеспечивают привлечение к ответственности лиц, нарушающих миграционное законодательство. "Это специальные пункты контроля в аэропортах. С работой такого пункта мы только что сегодня ознакомились. Он работает активно. В среднем, например, по Шереметьево 20-25 человек туда попадает, и это, собственно, результат работы миграционного пункта", - уточнил Медведев.

Осмотр вместе с зампредседателя Совбеза также провели мэр Москвы Сергей Собянин, глава МВД Владимир Колокольцев и министр финансов Антон Силуанов.