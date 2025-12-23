Председателем правительства Самарской области назначили Виталия Шабалатова

Другим указом губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев освободил от должности премьера Михаила Смирнова, который занимал пост с августа 2024 года

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 23 декабря. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назначил на должность председателя регионального правительства Виталия Шабалатова. Соответствующий указ опубликован на сайте регионального правительства.

"Постановляю назначить Шабалатова Виталия Алексеевича на государственную должность Самарской области первого заместителя губернатора Самарской области - председателя правительства Самарской области с 24 декабря 2025 года на срок полномочий губернатора", - сказано в документе. Другим указом Федорищев освободил от должности премьера Михаила Смирнова, который занимал пост с августа 2024 года.

В июне 2025 года губернатор назначил Шабалатова на должность заместителя председателя регионального правительства. Ранее чиновник работал в правительстве Воронежской области, затем был советником губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

23 декабря депутаты губернской думы единогласно согласовали внесенные губернатором кандидатуры Шабалатова, а также Антона Емельяненко на должность заместителя губернатора - руководителя администрации губернатора, в которой чиновник работал с 2024 года. При этом губернатор перераспределил обязанности между своими заместителями. Так, Емельяненко также будет курировать вопросы внутренней политики. Ранее эти полномочия были у вице-губернатора Александра Фетисова. Как отметил Федорищев на заседании думы, "Фетисов остается в команде развития Самарской области, перед ним стоят большие задачи".

Накануне Федорищев назначил первым заместителем руководителя администрации губернатора Михаила Белоусова. На этой должности он будет заниматься взаимодействием с Центральной избирательной комиссией и координацией муниципальных и региональных выборов. С 2024 года чиновник возглавлял министерство энергетики и ЖКХ, затем курировал муниципалитеты в должности заместителя председателя правительства региона.

С 16 декабря все члены правительства Самарской области ушли в техническую отставку до назначения нового состава кабинета министров в связи с внесенными изменениями в устав региона и корректировкой структуры правительства.