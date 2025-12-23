Небензя назвал актом агрессии блокаду США побережья Венесуэлы
ООН, 23 декабря. /ТАСС/. Незаконная блокада Соединенными Штатами побережья Венесуэлы является настоящим актом агрессии. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Читайте также
Так будет война? Cтанут ли США трясти в Совбезе ООН пробиркой с "венесуэльским кокаином"
"Незаконно введенная США блокада побережья Венесуэлы является самым настоящим актом агрессии", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, отметив, что РФ "решительно осуждает захват американскими военными нефтеналивных танкеров и фактическое введение морской блокады".
Шаги США в отношении Венесуэлы в будущем могут стать шаблоном для действий Вашингтона в отношении латиноамериканских государств, считает он.
"К сожалению, есть все основания полагать, что действия США по отношению к Венесуэле - не разовые акции. Эта разворачивающаяся интервенция может стать шаблоном для будущих силовых действий против латиноамериканских государств в соответствии с так называемой поправкой Трампа к доктрине Монро, закрепленной в недавно опубликованной стратегии национальной безопасности США", - сказал он.
Российский дипломат, указал, что политика США представляет собой "недвусмысленный сигнал для всех стран региона, стремящихся вести суверенный курс и самостоятельно определять свою экономическую, политическую и культурную систему". "В Вашингтоне готовы уважать вашу независимость и учитывать ваши интересы лишь в том случае, если вы готовы подстраиваться под интересы США и проводить выгодный им курс", - отметил Небензя.
Вашингтон бездоказательно обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, а также более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле.