Небензя назвал актом агрессии блокаду США побережья Венесуэлы

Москва "решительно осуждает захват американскими военными нефтеналивных танкеров и фактическое введение морской блокады", заявил постоянный представитель России при ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ООН, 23 декабря. /ТАСС/. Незаконная блокада Соединенными Штатами побережья Венесуэлы является настоящим актом агрессии. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Незаконно введенная США блокада побережья Венесуэлы является самым настоящим актом агрессии", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, отметив, что РФ "решительно осуждает захват американскими военными нефтеналивных танкеров и фактическое введение морской блокады".

Шаги США в отношении Венесуэлы в будущем могут стать шаблоном для действий Вашингтона в отношении латиноамериканских государств, считает он.

"К сожалению, есть все основания полагать, что действия США по отношению к Венесуэле - не разовые акции. Эта разворачивающаяся интервенция может стать шаблоном для будущих силовых действий против латиноамериканских государств в соответствии с так называемой поправкой Трампа к доктрине Монро, закрепленной в недавно опубликованной стратегии национальной безопасности США", - сказал он.

Российский дипломат, указал, что политика США представляет собой "недвусмысленный сигнал для всех стран региона, стремящихся вести суверенный курс и самостоятельно определять свою экономическую, политическую и культурную систему". "В Вашингтоне готовы уважать вашу независимость и учитывать ваши интересы лишь в том случае, если вы готовы подстраиваться под интересы США и проводить выгодный им курс", - отметил Небензя.

Вашингтон бездоказательно обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, а также более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле.