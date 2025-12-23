Небензя: США в случае с Венесуэлой остаются заложником критикуемых ими подходов

Постоянный представитель РФ при ООН выразил надежду, что "Вашингтон сумеет вовремя остановиться и не допустить роковой ошибки"

Редакция сайта ТАСС

ООН, 23 декабря. /ТАСС/. Россия сожалеет, что администрация США в случае с Венесуэлой все еще остается заложником подходов, которые сама же и критикует. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Сожалеем, что новая американская администрация, проявляющая трезвость и прагматизм в ряде иных кризисных ситуаций, в случае с Венесуэлой остается заложником подходов, которые сама же активно критикует, - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по Венесуэле. - Рассчитываем, что здравый смысл все же возобладает, и Вашингтон сумеет вовремя остановиться и не допустить роковой ошибки, которая неизбежно обернется подрывом долгосрочных американских национальных интересов".