Небензя: США бравурно давят на Венесуэлу с целью смены власти

Редакция сайта ТАСС

ООН, 23 декабря. /ТАСС/. Заявления президента США Дональда Трампа по Венесуэле являются не чем иным, как прямым притязанием на природные недра другого государства и бравурным давлением с целью смены неугодной власти. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Заявление президента США от 16 декабря не нуждается в дополнительной трактовке. Это прямое притязание на природные богатства и недра другого государства и открытое, если не сказать бравурное, оказание военно-политического и экономического давления с целью смены неугодного режима", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по Венесуэле.