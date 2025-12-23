Путин в Кремле вручит государственные награды

Глава государства наградит орденами, медалями и почетными званиями известных музыкантов и артистов, а также представителей науки и образования

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Ильин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля вручит государственные награды.

Глава государства наградит орденами, медалями и почетными званиями известных музыкантов и артистов, а также представителей науки и образования, заслуженных деятелей спорта, работников здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства и других выдающихся личностей из других сфер.

Путин проводит подобные мероприятия регулярно. Некоторые торжественные церемонии приурочены к праздничным и памятным дням. Так, 9 декабря в День Героев Отечества глава государства вручил медали "Золотая Звезда" Героям России в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Другие мероприятия проводятся вне зависимости от конкретного дня - например, 17 декабря российский лидер наградил медалями "Золотая Звезда" военнослужащих, проявивших героизм на фронтах в ДНР, в частности при освобождении Северска.