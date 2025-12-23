"Лицо и голос" дипломатии России Мария Захарова празднует юбилей

Официальному представителю МИД РФ исполняется 50 лет

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Директор департамента информации и печати, официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду празднует юбилей - 50 лет. Более половины из них она служит во внешнеполитическом ведомстве, а последние десять лет является его "лицом и голосом".

Начав работать в министерстве иностранных дел, Захарова, по ее признанию, поняла, что нужно "создать новое восприятие слова "чиновник", сочетая ежедневный труд с необходимостью гордиться своей службой". Дипломат, имеющая высший ранг - чрезвычайного и полномочного посла, убеждена, что госслужба - это не просто работа с определенными временными рамками, а именно служение без перерывов на обед или воскресенье: "Служба не имеет временных ограничений. Это круглосуточное призвание, которое требует от нас не только профессионализма, но и душевных сил".

Став первой женщиной, назначенной на пост спикера МИД, Захарова показала, что на деле означает олимпийский девиз "Быстрее, выше, сильнее". Она 24/7 находится на прямой связи с журналистами, под ее руководством Смоленская площадь перешла к новой цифровой эре коммуникаций, а ее умение тщательно и изящно подобранным словом вдохновить друзей и "осадить" неприятелей доказано многократно и известно во всем мире.

"Путешествие в тысячу ли…"

Мария Владимировна появилась на свет в Москве в 1975 году в семье потрясающих людей. Так она называет своих родителей - отца Владимира Юрьевича Захарова - дипломата, востоковеда, китаиста и мать - Ирину Владиславовну Захарову - заслуженного деятеля искусств РФ, специалиста по культуре Китая, ведущего научного сотрудника ГМИИ им. А. С. Пушкина. По признанию дипломата, у нее было очень интересное детство, за которое она всегда будет благодарна родителям.

"Мое детство было очень свободным. Когда мне исполнилось шесть лет, родители приехали в Пекин, - вспоминала дипломат в одном из интервью для ТАСС. - У посольства была огромная территория, свой парк, система прудов, каналов, экзотические растения. Этот мир был, с одной стороны, безопасным, но при этом очень разнообразным. По территории посольского парка ходили гуси, в пруду водились карпы и черепахи, стаи соек перелетали с туи на акации. Меня в это все "выпустили", и мы вместе с другими детьми с упоением играли".

Захарова окончила школу с серебряной медалью, по ее словам, нелюбимых предметов у нее не было. В 1998 году с красным дипломом она окончила МГИМО (У) МИД России, факультет международной информации по специальности журналист-международник. Дипломат владеет английским и китайским языками. После окончания университета она поступила на работу в систему МИД России, где в отсутствие вакансий вместо азиатского направления получила направление в пресс-службу.

Захарова была редактором ежемесячного издания "Дипломатический вестник", исполняла обязанности начальника отдела оперативного мониторинга СМИ департамента информации и печати. В 2005-2008 гг. занимала должность руководителя пресс-службы постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке. Дипломат делилась подробностями о специфике той работы: "Это звонки и сообщения 24 часа в сутки. И чем больше ты работаешь, тем больше ты их получаешь".

В 2008-2011 гг. Захарова, вернувшись в Москву, занимала различные должности в центральном аппарате министерства, а в 2011-2015 гг. была заместителем директора департамента информации и печати МИД России. В августе 2015 г. Захарову назначили директором департамента.

Мнение о том, что дипломатия - это не женская профессия, Захарова считает мифом.

Кандидат исторических наук, член Коллегии МИД России и член Совета по внешней и оборонной политике России, Захарова в этом году была награждена президентом России Владимиром Путиным орденом "За заслуги перед Отечеством IV степени" "за вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу".

Путешествие со скоростью света

Служба на информационном фронте диктует свои законы. Требованиям времени приходится не просто соответствовать, а порой и опережать их. Быть одновременно online и offline, внедрять передовые технологии, изобретать новые инструменты, предвидеть и предотвращать связанные с этим риски - лишь малая часть задач в повестке официального представителя МИД РФ.

Во многом благодаря Захаровой дипведомство активно действует в социальных сетях и находит общий язык с любой аудиторией. Так, по итогам прошлого года телеграм-канал дипведомства занял первое место в рейтинге лучших каналов госструктур, а личный канал Захаровой неизменно в первой десятке в рейтингах цитируемости.

На Смоленской площади всегда уделяли информационной безопасности большое внимание, сейчас это направление вышло на принципиально иной уровень. Иностранные коллеги теперь копируют и появившуюся на сайте министерства рубрику "Антифейк", и новые практики ведомства по разоблачению вбросов и подделок. Захарова - один из авторов уже второго издания учебника "Международная безопасность в эпоху искусственного интеллекта".

Отдельный жанр - еженедельные брифинги Захаровой. Они позволяют не только вести внешнеполитическую хронику, находить ответы на самые актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, но и сверять часы по общечеловеческим понятиям добра и зла, когда, например, невозможно скрывать слезы, говоря о погибших от рук ВСУ детях.

По подсчетам ТАСС, Захарова провела 503 брифинга общей продолжительностью в 1 224 часа, или более 50 суток. "Это основа основ, людям нравится. Уже, мне кажется, как "Спокойной ночи, малыши" смотрят", - замечала с улыбкой дипломат.

Как сообщили в МИД, очередной и последний в этом году брифинг официальный представитель внешнеполитического ведомства проведет на следующий день после юбилея. И снова все будут гадать, откуда черпает силы и энергию эта блондинка, в течение нескольких часов отвечающая на самые разные вопросы, при этом стоя с идеально прямой спиной на 10-сантиметровых каблуках.

Сила слова

Виртуозное владение словом Мария Владимировна демонстрирует ежедневно, без труда "жонглируя" образами, эпитетами, сравнениями, обезоруживая тонким чувством юмора.

"Дипломатия в сочетании с ВКС творят чудеса", - заметила Захарова в 2016 году, говоря о перемирии в Сирии. "Не удивлюсь, если в результате якобы "расследования" западники и их газетенки установят, что трубопроводы "Северных потоков" уничтожил дельфин-подрывник, который сбежал из Крыма на Украину", - предположила дипломат в связи с западными версиями случившегося.

О многих европейских руководителях Захарова часто вспоминает с сарказмом. Характерен ответ главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, обвинившей изменение климата и Россию во всех проблемах, с которыми столкнулись в последнее время европейские фермеры: "Вот это мощный поворот. Неожиданно, но приятно, что мы еще и всем климатом на планете управляем. Фермеры еэсовские на этом фоне теряются - видимо, проделки дошкольных "русских хакеров". Интересно, а ось Земли смещается тоже по велению Москвы?"

Видеозапись, на которой президент Франции Эмманюэль Макрон получает удар от супруги Брижит при выходе из самолета, также не осталась без едкого комментария: "Кадры, на которых Макрон получает хук правой от своей супруги по прилете в Ханой, уже облетели интернет. Но интересно не это, а то, какую легенду придумает Елисейский дворец. Подсказываю: может, это была "рука Кремля".

Отстаивая интересы России, официальный представитель МИД бескомпромиссна и тверда. "Руководители, которые уничтожали свой народ, горят в аду в два раза ярче тех, которые уничтожали чужой". "Мы в мирное время не всегда умеем собираться. Зато когда разбудили этого медведя, то уже мало не покажется". "Никто не имеет права манипулировать памятью солдат Красной армии, пользуясь тем, что большинство из них уже не могут дать в морду за такие слова". "На что рассчитывал Запад, когда вводил вот эти санкционные списки? Они рассчитывали, что мы приползем к ним с просьбой "Давайте как-то отыграем...", но они все время забывают: ползти нам исторически мешают крылья". Эти ее высказывания заставляют задуматься и врагов, и друзей.

Словесное мастерство Захарова применяет не только в дипломатии, но и в творчестве - официальный представитель МИД РФ пишет стихи, некоторые, положенные на музыку, стали хитами. При этом, как признавалась Захарова, она сочиняет стихи "специально", они всегда рождаются в моменте, зачастую - во время длительных перелетов в командировки. Это всегда непосредственный отклик на волнующие события и поэтическое выражение пережитых эмоций.

Впервые песня на слова Захаровой прозвучала в 2017 году на открытии Московского международного кинофестиваля. Композиция "Верните память" была посвящена российским военным в Сирии. С тех пор вышло более десяти ее песен. Самым плодотворным можно назвать творческое сотрудничество Захаровой с певицей Любовью Успенской. У них вышли в свет уже три песни - "Я слишком тебя любила", "Мольба" и "Сила моя со мной". В прошлом году песня "Сила моя со мной" была удостоена церемонии "Шансон года".

Одной из последних и при этом самых пронзительных работ Захаровой стала композиция "Мой ангел", написанная для Ирины Понаровской на музыку Макса Фадеева и посвященная матерям, пережившим утрату детей. Дипломат поделилась, что песня была написана для Понаровской, которая "волею судьбы оказалась эмоциональным донором", но нашла в себе силы, пережив потерю сына, "быть голосом каждой матери, которая утратила свое ненаглядное чадо".

В творческом багаже Захаровой есть песня и на английском языке - June Song, которую исполнила российская певица Люся Чеботина. Дипломат в шутку назвала это импортозамещением. Песни на стихи Захаровой исполняли и другие артисты - Валерия, Максим Фадеев, Александр Коган, Катя Лель, Зара и рэпер Птаха.

Высокий полет российской дипломатии

Наладить мосты культур дипломат может как удалой лезгинкой кавказских народов, так и глубоким знанием чайных церемоний в провинциях Китая. Впрочем, чайная традиция прижилась и в самой семье Захаровых, ведь они посвятили немало десятилетий сбору уникальной авторской коллекции исинской чайной утвари. "[Исинский] чайник объединял нас всех - бабушку, родителей, меня и наших друзей. Он собиратель истории, <…> вот в этом и есть магия объединения", - вспоминала Мария Владимировна.

Любит Захарова и работу в саду. Она делилась, что посадка деревьев и уход за цветами помогают ей расслабиться после напряженной дипломатической работы и по-настоящему перезагрузиться. Среди множества растений на ее даче уже выросли ирисы, присланные коллегой из Минска, и хризантемы, привезенные после одного из выездных брифингов. Особо трепетно дипломат любит глицинии и сирень.

Неизменно присутствует в жизни Захаровой и спорт. Коньки, плавание, волейбол, художественная гимнастика, тренажеры дали не только физическую форму, но и воспитали спортивный дух, привили навык держать удар. Даже на мировой арене.

Жить со страной

Однажды Марию Захарову спросили, какие три слова она считает главными в жизни дипломата. "Победа", - последовал ответ. Победа важна сейчас в неравной борьбе, когда вчерашние партнеры сбросили маски. По ее мнению, победить нельзя, если не помнить и не беречь память о Победе 1945 года, о ее колоссальной цене, о подвиге миллионов людей, ковавших приближение мирной жизни.

Победа неразрывно связана с патриотизмом, без которого не обойтись ни дипломату, ни человеку любой другой профессии. Официальный представитель МИД РФ подчеркивает, что для дипломата важно жить одной судьбой со своей страной, даже когда нет сил и работаешь в условиях постоянных угроз со стороны недругов. Это преданность профессии, делу на благо Отечества, убеждена Захарова. Звание патриота необходимо "заслужить делами, а не словами".

Российский стиль и мода на Россию

Захарова много раз говорила, что с 2014 года, когда были введены первые санкции в отношении РФ, она принципиально выбирает все российское, в том числе и одежду. "Ношу отечественное и покупаю вещи в России". Она не скрывает, что многое заказывает на маркетплейсах. И не только из-за нехватки времени. "Музей, балет, кино, литература, поэзия, дизайн, садоводство, кое-что из традиционных ценностей, например, общение - вот это мое. Но не шоппинг", - объясняла дипломат.

Ее стиль - подчеркнутая женственность: платья, юбки и почти никогда брюки, а также эффектные аксессуары, которые не раз привлекали внимание зарубежных дипломатов, и головокружительные шпильки. Как признавалась Захарова, любовь к такой обуви передалась ей от бабушки. "Моя бабушка всегда ходила на каблуках, как правило, это был невысокий каблук или танкетка. Она и на даче умудрялась ходить в элегантной обуви". "Одна женщина сказала: "Я на таких каблуках только лежать могу". А мне нравится в этой обуви и танцевать, и вести мероприятия", - признается Мария Владимировна.

Как-то в интервью ТАСС она поделилась, что ее мечта - провести день без телефона: "Мне кажется очень забавным, когда люди просят на праздник подарить им новую модель какого-то телефона. У меня сейчас это вызывает улыбку, потому что для меня единственным подарком было бы отсутствие телефона на один день. Или хотя бы на несколько часов. Телефон - это воплощение работы".

Высокопоставленный дипломат, успешно совмещающий карьеру, семейную жизнь, воспитание дочери, не скрывает "формулу" такой гармонии: "Я думаю, что секрет один - это интерес и любовь к тому, чем ты занимаешься. Когда тебе это интересно, когда ты любишь семью, близких, работу. Это единственное, что может позволить все совмещать. Я более чем уверена, что когда тебе неинтересно и ты не чувствуешь эмоциональной отдачи от того, чем занимаешься, не получится не то что совмещать, а даже одно дело будет валиться из рук".

И еще один совет от Захаровой: "Черпайте силы в любви. Любите жизнь, любите людей вокруг себя, ваших близких, ваших коллег, ваших друзей. Искореняйте поводы для нелюбви. Не поверите, как вам станет легче, сколько энергии в вас начнет аккумулироваться".