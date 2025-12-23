Небензя: США в случае с Венесуэлой "вынули из нафталина" метод борьбы с террором

Постпред России при ООН пояснил, что речь о "многократно использовавшейся ранее практике подачи необходимости борьбы с терроризмом в качестве оправдания неприкрытой агрессии и вмешательства в дела суверенных государств"

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ООН, 24 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты в случае с Венесуэлой решили "вынуть из нафталина" неоднократно применявшуюся Вашингтоном практику оправдания неприкрытой агрессии необходимостью борьбы с терроризмом. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Похоже, что в Белом доме решили вынуть из нафталина многократно использовавшуюся ранее практику подачи необходимости борьбы с терроризмом в качестве оправдания неприкрытой агрессии и вмешательства в дела суверенных государств. На этот раз иностранной террористической организацией объявлено легитимное правительство Боливарианской Республики. Нам всем пытаются навязать ущербную логику о том, что одного решения американских властей достаточно, чтобы превратить суверенное государство в криминальное предприятие, любые силовые действия в отношении которого теперь можно назвать правоохранительной операцией и защитой национальных интересов", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по Венесуэле.

Небензя отметил, что псевдоправовые уловки США "даже отдаленно не стыкуются с международным правом". "Свои установки США уже подкрепляют актами откровенного пиратства с целью захвата суверенных природных ресурсов, в чем мы все имели возможность убедиться за последнюю неделю", - добавил российский дипломат.

Вашингтон бездоказательно обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, а также более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле.