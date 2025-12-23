В МИД отметили, что возобновление авиасообщения между РФ и США назрело давно

Глава департамента Северной Атлантики Александр Гусаров отметил, что этот шаг стал бы наглядной иллюстрацией налаживающегося диалога обеих стран

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российская сторона рассчитывает, что у США проявится достаточная политическая воля к снятию утратившей смысл авиаблокады, возобновление авиасообщения между странами назрело давно. Об этом заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров "Известиям".

"Возобновление прямого авиационного сообщения между Россией и США давно назрело. Этот шаг стал бы наглядной иллюстрацией налаживающегося диалога обеих стран и возрождения взаимного доверия на межгосударственном уровне", - указал дипломат.

"Рассчитываем, что у американской стороны проявится достаточная политическая воля к снятию утратившей всякий смысл авиаблокады", - добавил Гусаров.

Гусаров отметил, что нормализация авиасообщения с Россией стала бы важным подспорьем прежде всего для американского авиационного сектора, "переживающего далеко не лучшие времена". "Именно по нему ударили введенные под нелепыми предлогами в 2022 году предыдущей администрацией США самоограничения, - указал дипломат. - Их результатом стала, среди прочего, невозможность использования американскими нацперевозчиками российского воздушного пространства. В результате США подсекли собственную конкурентоспособность, о чем представители местных деловых кругов говорят прямо и с заметным сожалением".

"Настроены на скорейшее начало деполитизированного и без предварительных условий диалога по линии профильных ведомств двух стран для устранения стоящих на этом пути технических препятствий", - заключил Гусаров.