Посол Бразилии в РФ: никто из участников БРИКС не хочет выходить из объединения

Сержио Родригес дос Сантос отметил, что БРИКС является конструктивной силой в укреплении многополярного мирового порядка, который становится все более инклюзивным

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Никто из участников БРИКС не намерен выходить из объединения, напротив, существует длинный список стран, желающих к нему присоединиться. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Бразилии в Москве Сержио Родригес дос Сантос.

"Я думаю, что прежде всего, когда мы говорим о БРИКС, важно подчеркнуть: это объединение не выступает против какой-либо страны или группы стран. Это платформа, основанная на политическом и экономическом сотрудничестве между участниками, направленном как на их собственную выгоду, так и на благо стран глобального Юга и международного сообщества в целом", - подчеркнул дипломат.

Посол Бразилии отметил, что БРИКС является конструктивной силой в укреплении многополярного мирового порядка, который становится все более инклюзивным и демократическим. "Что касается заявлений о возможном выходе стран из БРИКС, то, насколько мне известно, ни одна страна не высказывала такого намерения. Напротив, есть длинный список государств, желающих присоединиться к БРИКС", - добавил он.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что его угрозы ввести пошлины против стран БРИКС возымели действие. По его словам, страны намерены выйти из объединения из-за пошлин США.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:15 мск.