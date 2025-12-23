Небензя: колокол звонит по странам Латинской Америки, чей курс независим от США

Встать рядом с Венесуэлой обязаны все те, для кого международное право - не пустой звук, отметил постоянный представитель России при ООН

ООН, 24 декабря. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в связи с действиями США в отношении Венесуэлы предупредил стремящиеся к независимому от США курсу страны Латинской Америки, что колокол уже звонит по ним.

Слова английского священника Джона Донна - "Никогда не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по тебе" - использовал в качестве названия и эпиграфа к своему роману американский писатель Эрнест Хемингуэй.

"Как только вы попытаетесь реализовать что-то ради своего народа, с вами поступят так же, как сейчас поступают с Венесуэлой. Поэтому не спрашивайте, по ком сейчас звонит колокол, он звонит по вам", - сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Венесуэле.

"Подтверждаем нашу солидарность с венесуэльским народом перед лицом переживаемых им испытаний, поддержку курсу правительства [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, направленному на защиту национальных интересов и суверенитета своей родины. Убеждены, что встать рядом с Венесуэлой обязаны все те, для кого международное право - не пустой звук", - подчеркнул он.