МИД: Россия будет добиваться возвращения дипсобственности в США

Глава департамента Северной Атлантики Александр Гусаров сообщил, что дипломаты передали американской стороне дорожную карту с этапами решения по возврату конфискованных в 2016-2018 годах объектов

Здание министерства иностранных дел РФ © Александр Ярик/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российская сторона намерена продолжать добиваться возвращения дипсобственности в США. Об этом заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров "Известиям".

"Мы продолжим добиваться возвращения российской дипсобственности. Для нас восстановление наших нарушенных прав собственности остается безусловным приоритетом в контексте широкой нормализации отношений, о чем американская сторона хорошо осведомлена", - сказал он.

Гусаров добавил, что еще в апреле дипломаты передали американской стороне дорожную карту с этапами решения по возврату шести конфискованных в 2016-2018 годах объектов российской дипломатической недвижимости в США, первым из которых должна стать инспекция этих объектов для подготовки к последующему возврату. "Однако в Госдепартаменте пока не готовы обсуждать эту тему, там ссылаются прежде всего на односторонние рестрикции США. Нам такой подход представляется малоубедительным. Санкции нелегитимны, их давно следовало бы упразднить", - сказал он.