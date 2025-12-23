МИД: Россия видит заинтересованность США в совместном освоении Арктики

Глава департамента Северной Атлантики Александр Гусаров подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа декларирует прагматичный подход и открытость к диалогу по взаимовыгодным темам

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россия видит заинтересованность США в совместном освоении Арктики, сообщил "Известиям" глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.

"Получаем от американской стороны сигналы, указывающие на интерес к обсуждению совместного освоения Арктики. Однако между общими словами о перспективах сотрудничества и реальным проектным взаимодействием лежит неблизкий путь, который еще предстоит преодолеть", - сказал он. По его словам, пока практика западных контрагентов, включая США, сводится к наращиванию военного присутствия НАТО у российских границ, односторонним санкционным мерам против РФ и "многим другим отнюдь не дружественным действиям", что в большой степени определяется проблемами, унаследованными от прежних американских администраций.

Гусаров отметил, что Россия является крупнейшей арктической державой. "Наш подход последователен и конструктивен: рассматриваем Арктику как территорию диалога, мирного сотрудничества и устойчивого развития. Открыты к взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами, включая США, на основе равенства, взаимного уважения и строгого соблюдения международного права", - добавил он, отвечая на вопрос газеты обсуждаются ли конкретные проекты между США и РФ.

"Когда в 2022 году в Вашингтоне взяли курс на тотальную конфронтацию, на сдерживание России любой ценой, Арктика, к сожалению, стала одним из ареалов для реализации этой дестабилизирующей линии, причем в весьма неприглядной для ее авторов форме. Имею в виду отказ западных стран во главе с США участвовать в мероприятиях российского председательства в Арктическом совете. Сейчас, как мы понимаем, ситуация может измениться", - также рассказал он.

По его мнению, администрация президента США Дональда Трампа декларирует прагматичный подход, повышенную открытость к прямому диалогу по конкретным, взаимовыгодным темам. "И в этом контексте разговор об Арктике, где у нас объективно много точек соприкосновения - от безопасности судоходства до научных исследований, выглядит вполне естественным и перспективным. Есть осторожная надежда, что мы сможем начать разматывать клубок накопившихся проблем", - добавил дипломат.