Дмитриев пошутил, что фон дер Ляйен запретят въезд в США

Глава РФПИ таким образом прокомментировал пост госсекретаря Марко Рубио о намерении Госдепа принять шаги по запрету въезда на территорию страны "деятелям глобального цензурно-промышленного комплекса"

Редакция сайта ТАСС

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев пошутил, что главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен запретят въезд в США.

"Ух ты, значит, Урсула Pfizer фон дер Ляйен теперь возглавляет черный список лиц, которым запрещен въезд в США?" - написал он в Х на английском языке. Таким образом он прокомментировал пост госсекретаря США Марко Рубио о намерении Госдепа принять шаги по запрету въезда на территорию страны "ведущим деятелям глобального цензурно-промышленного комплекса".

Как добавил Дмитриев, он также может поделиться с ней введенными против него 46-м президентом США Джо Байденом санкциями. "Если Госдепартаменту не хватает санкций, я могу поделиться с Урсулой моими, введенными Байденом. Почему бы не провести обмен санкциями?" - пошутил он.