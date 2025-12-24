Дмитриев: коррупция в команде Байдена была в основе начала конфликта на Украине

Разжигатели войны являются таковыми по той причине, что они извлекают из нее прибыль, отметил спецпредставитель президента РФ

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Коррупция, которая происходила в команде экс-президента США Джо Байдена, лежала в основе начала конфликта на Украине. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Коррупция в команде Байдена лежала в основе провоцирования конфликта на Украине. Разжигатели войны являются таковыми по одной причине - они извлекают прибыль из войны", - написал он в Х на английском языке.

Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал 46-го президента США Джо Байдена дураком из-за того, что тот санкционировал крупные расходы, в том числе на помощь Украине. Трамп 14 июля сообщил, что Вашингтон решил и дальше передавать оружие и военную технику Украине, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе осуществляет НАТО.