Медведев: англосаксы продвигают идею раскола России по аналогии с СССР

Зампред СБ РФ напомнил о брифинге в Конгрессе США о "деколонизации России" в июне 2022 года, а также о финансовой и медийной поддержке англосаксами террористической организации "Форум свободных государств пост-России"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Мозговые центры англосаксонских стран разрабатывают тему "деколонизации России" по аналогии с тем, что делалось для раскола СССР. И сегодня продвигается идея "угнетения" Москвой других народов, но уже в масштабах Российской Федерации, написал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в статье для журнала "Родина".

Зампред СБ РФ напомнил о цели американских и британских "мозговых центров", обслуживающих элиты: для противостояния СССР фальсифицировалась статистика, чтобы показать, что, в частности, "совместное ведение хозяйства в рамках единого государства не может обеспечить населению [Украины] более высокий уровень по сравнению с потенциальной "самостийностью", а потому "необходимо подорвать территориальную целостность и внутриполитическое единство" Советского Союза.

"Такие же установки отрабатываются западниками и в наши дни", - констатировал Медведев.

Политик напомнил о брифинге в Конгрессе США о "деколонизации России" в июне 2022 года, а также о финансовой и медийной поддержке англосаксами террористической организации "Форум свободных государств пост-России". Эта структура летом того же года приняла декларацию, "предполагающую разделение страны примерно на 30 государств".

Зампред СБ РФ обратил внимание на то, что Комиссия США по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала Вашингтон оказать поддержку "сепаратистским движениям внутри России для организации распада страны". А Парламентская ассамблея Совета Европы уже в 2024 году приняла резолюцию, открыто декларирующую, что "деколонизация Российской Федерации является необходимым условием для установления демократии".

Президент РФ Владимир Путин называл весь дискурс о "деколонизации России" проявлением информационной войны и отмечал, что схожие нарративы использовались Западом на протяжении целых столетий. "Ничего у них не получалось", - отмечал российский лидер и подчеркивал, что при этом все равно необходимо учитывать такой настрой на Западе.