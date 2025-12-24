Медведев сравнил современные теракты киевского режима с бандеровскими

Зампред СБ РФ напомнил, как в 1951 году США обратились в Организацию украинских националистов с просьбой направить в американские разведшколы 200 участников организации для подготовки к заброске в Советский Союз

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Нынешнее руководство Украины - это "духовные потомки" бандеровского режима, исповедующие те же террористические методы. На это указал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны".

Он напомнил, как в 1951 году США обратились в Организацию украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в России) с просьбой направить в американские разведшколы 200 участников организации для подготовки к заброске в Советский Союз, создания "спящих ячеек" и последующего использования в подрывной деятельности во время возникновения войны. "Подобного рода зарисовки наглядно иллюстрируют не только террористическую сущность бандеровского режима, чьими духовными потомками являются нынешние временщики с Банковой. Ничего не поменялось в их методах и сегодня", - подчеркнул Медведев.

В пример он привел подрывы железнодорожных путей в Брянской и Курской областях в июне 2025 года. "Чем действия подручных криворожского клоуна-диктатора принципиально отличаются от терактов бандеровско-церэушной спайки XX века? Да ничем", - подчеркнул зампред Совбеза РФ.

Ситуацию политик проиллюстрировал статистическими данными. В России в 2024 году был зарегистрирован 1 191 теракт против 410 в 2023-м. Число преступлений террористического характера выросло с 2 382 до 3 714.

"По информации ФСБ России, МИД России, МВД России, СВР России, ФСО России за четыре месяца 2025 года в России было совершено 554 преступления террористической направленности (ПТН), а за четыре месяца 2024 года - 205. В том числе на приграничных территориях России совершено 377 ПТН (обстрелы и диверсионно-террористические атаки с украинской стороны), предотвращено 11 ПТН. Практически все террористические атаки связаны с обстрелами и диверсионно-террористической деятельностью, осуществляемыми украинскими вооруженными силами и спецслужбами", - указал Медведев.