Медведев: годы показали, что пропаганда СССР верно передавала суть украинства

Зампредседателя Совбеза России напомнил о раскрытии сотрудниками КГБ Украинской ССР планов ЦРУ США "по использованию украинских эмигрантов, завербованных американской разведкой, для шпионских операций" на востоке республики

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Советская пропаганда несколько десятилетий указывала на деструктивную сущность политического украинства и на его англосаксонских руководителей. Годы показали, что практически до деталей эта информация была верна, отметил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в статье для журнала "Родина".

"По прошествии нескольких десятилетий становится понятно, что официальная советская пропаганда практически во всем была права, изобличая деструктивную сущность политического украинства и его англосаксонских руководителей", - написал Медведев и напомнил о раскрытии сотрудниками КГБ Украинской ССР планов ЦРУ США "по использованию украинских эмигрантов, завербованных американской разведкой, для шпионских операций" на востоке республики.

Зампред СБ РФ напомнил: "Украинские националистические формирования служили базой западных разведок для вербовки агентуры с целью проведения подрывной работы против СССР", причем не только через заброску "туристов", но и с помощью "активного использования в изучении и враждебной обработке советских граждан, пребывающих за границей".

Для этих целей в первую очередь на территории США, Великобритании и Канады была сформирована и "преспокойно действовала" сеть националистических организаций, формально работающих в научной и культурно-просветительских сферах, но "с отвратительным укронацистским оскалом", которая получала "финансирование от Запада для антисоветской агитации", обратил внимание Медведев.