Медведев назвал голодомор одной из главных мистификаций пропаганды XX-XXI веков

По словам зампреда Совбеза РФ, трактовку голодомора как преступления против человечности следует считать "грандиозной историко-идеологической аферой и политической манипуляцией"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Блеф о голодоморе на Украине, выдуманный ведомством министра пропаганды фашистской Германии Йозефа Геббельса и распространенный по миру США в годы холодной войны, является одной из главных политико-пропагандистских мистификаций XX-XXI веков. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны".

"Выдуманный в недрах геббельсовской пропаганды и ультраправых англосаксонских симпатизантов Гитлера, а затем подхваченный и распространенный по миру уже в годы холодной войны Вашингтоном блеф о голодоморе - одна из главных политико-пропагандистских мистификаций XX-XXI вв.", - пояснил политик.

По словам Медведева, трактовку голодомора как преступления против человечности, целенаправленного и злонамеренного геноцида голодом, а также последовавшей через многие десятилетия международной правовой оценки следует считать "грандиозной историко-идеологической аферой и политической манипуляцией", дискредитирующей гибель невинных людей от голода 1932-1933 годов.

"Именно в таком ключе мы всегда и относились к этой проблеме. Аналогично к проблеме относятся и в странах Мирового большинства - у наших единомышленников и партнеров", - подчеркнул зампред Совбеза.

Примечательно, по мнению Медведева, что в "главном рупоре неолиберальных глобалистских нарративов" - Википедии, - углубленного анализа причин запуска этой "неблаговидной авантюры" - мифа о голодоморе, либо не приводится, либо он тщательно подчищается в угоду "правильной" версии истории. Причем делается это как в русскоязычной, так и англоязычной версии энциклопедии.

Причины появления мифа

Политик напомнил, что безапелляционная антисоветская риторика была повсеместным и обыденным явлением в западных СМИ, научно-популярном и общественно-политическом дискурсе XX века. Но такая русофобская политика не могла быть достаточным обоснованием необходимости ускоренного государственного строительства "Незалежной" в отрыве от России, отметил он.

"Нужен был яркий символический нарратив, служащий объяснением новой реальности. Следовало придумать объект квазирелигиозной веры и внедрить его в массовое сознание, - пояснил Медведев, добавив, что так с 1980-х годов начал активно распространяться придуманный первоначально еще в Третьем рейхе миф о голодоморе, якобы искусственно созданном советской властью для геноцида этнических украинцев.

"Не менее целенаправленно и жестко предпринимались попытки предать забвению реальный голод 1930-х годов в других советских республиках", - продолжил политик. Он подчеркнул, что российские историки давно пришли к аргументированному выводу, что массовый голод, охвативший в 1932-1933 годах территории СССР был катастрофой общесоюзного масштаба и произошел вследствие целого комплекса факторов на фоне последствий негативной международной экономической конъюнктуры.

"Прежде всего голод стал результатом серьезных просчетов сталинской политики в сфере агропромышленного комплекса, антикрестьянской линии в годы первой пятилетки, пришедшихся на жесткие индустриализацию и коллективизацию", - пояснил он, напомнив также, что в документах содержится информация о том, как Сталин в 1933 году лично санкционировал направление на Украину зерна в ущерб российским регионам.

Важным аргументом против выдвинутой англосаксами и нацистами концепции "геноцида голодомором" и особой ситуации на Украине является единый и одновременный в своей основе механизм наступления голода в зонах сплошной коллективизации, резюмировал политик.