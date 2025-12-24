Медведев написал статью о вскормленном англосаксами украинском национализме

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал статью "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны". Материал выйдет в январском номере журнала "Родина".

В тексте подробно разбирается история поддержки Западом националистического украинского движения и бандеровцев.

Роль англосаксов

Медведев отмечает, что в период "холодной войны" Запад не чурался использовать любые методы для ослабления Советского Союза. Частью глобальной стратегии против СССР была "поддержка националистических и радикальных движений в союзных республиках, включая содействие ускоренной вегетации украинского национализма со стороны США и Великобритании", указывает зампред Совбеза.

Англосаксы "по мере нагнетания милитаристской истерии и раскручивания маховика "холодной войны" предприняли ряд операций с целью подрыва советской власти, сбора разведывательной информации, дестабилизации обстановки в СССР, указывает Медведев. Он подчеркивает, что важнейшая роль в проекте по подрыву доверия граждан к власти отводилась именно "находившимся в американской зоне оккупации в Германии украинским эмигрантским кругам ввиду наличия у них особого опыта, полученного в ходе кооперации с нацистами и террора против мирного населения".

После срыва советскими правоохранительными органами в конце 1940 х гг. - начале 1950 х гг. попыток националистического украинского движения развязать террористическую войну и перехода "холодной войны" в долгоиграющую фазу, западным спецслужбам пришлось прекратить "агрессивные антисоветские операции", поясняет зампред Совбеза. "С этого времени ЦРУ и их английские и канадские коллеги перешли к идеологической борьбе, базис которой был заложен еще в 1940 е гг.", - указывает он.

Выводы

В заключение Медведев делает вывод о том, что украинский национализм является рукотворным политическим проектом, который должен быть признан "одной из самых кровавых и деструктивных идеологий, перешедших в наследство от XX в XXI век". История, обращает внимание зампред Совбеза, доказала, что "мирное развитие на землях по обоим берегам Днепра возможно только тогда, когда есть твердая геостратегическая связка Москвы и Киева".

Зампред СБ РФ предлагает также ряд практических решений, в том числе - рассмотреть вопрос о подсчете ущерба СССР, нанесенного нацподпольем при поддержке США и Великобритании. Если же Киев продолжит открыто признавать себя политическим наследником террористов типа Бандеры, то пункт о возмещении России как правопреемнице СССР этого ущерба "вполне может войти в будущий документ по итогам СВО на Украине", считает замглавы СБ РФ.