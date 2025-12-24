Посольство РФ в Дании опровергло дезинформацию о кампаниях влияния Русского дома

Такие утверждения основываются на незнании реального положения дел, отметили в диппредставительстве

СТОКГОЛЬМ, 24 декабря. /ТАСС/. Утверждения о якобы организации Русским домом в Копенгагене кампаний влияния в Дании основываются либо на незнании реального положения дел, либо на сознательной дезинформации. Об этом говорится в комментарии посольства России в королевстве телерадиокомпании Danmarks radio, размещенном в Telegram-канале диппредставительства.

"Утверждения о якобы организации Русским домом кампаний влияния в Дании основываются либо на незнании реального положения дел, либо на сознательной дезинформации, - отмечают российские дипломаты. - Задачей Русского дома в Копенгагене было и есть знакомство датской общественности с российской наукой и культурой, содействие международным контактам в этой сфере, а также помощь в изучении русского языка".

В посольстве подчеркивают, что выполнение этих функций затруднено. Это связано с установлением датскими властями лимита на численность сотрудников российской дипмиссии, что привело к ограничению формата деятельности Русского дома.

"Площадка Русского дома периодически используется российскими соотечественниками для проведения мероприятий детской театральной студии, а также театральных, музыкальных и поэтических вечеров. Организованы учебные занятия по русскому языку для детей. Недавно для них была устроена Новогодняя елка с участием российского Деда Мороза. Никакой другой деятельностью Русский дом не занимается", - также говорится в комментарии.