Володин: лидеры думских фракций могут звонить Путину напрямую

Это крайне важно для Государственной думы, когда есть такая поддержка президента, отметил председатель ГД

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Руководители фракций в Госдуме могут звонить президенту РФ Владимиру Путину напрямую, после чего он может принять решение о встрече с ними. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин на встрече с главой государства.

"Это крайне важно для Государственной думы, когда есть такая поддержка президента, когда руководители фракции могут напрямую вам позвонить, и вы принимаете решение о встрече", - сказал он.

По словам Володина, во время последней встречи Путин отметил, что в ходе рассмотрения всех законопроектов следует учитывать вопросы, связанные с семьей, поддержкой материнства и детства для решения демографической проблемы.