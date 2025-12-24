Кремль не располагает информацией о предложенных реформах Козака

По информации РБК, бывший замглавы администрации президента РФ готовил проекты реформ по улучшению инвестиционного климата, повышению независимости судебной системы, а также улучшению денежного содержания сотрудников правоохранительных органов

Заместитель руководителя Администрации Президента Дмитрий Козак © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Кремль не располагает данными о судебных, экономических и правоохранительных реформах, которые якобы готовил бывший замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак перед уходом со службы. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Не располагаю такой информацией", - сообщил он изданию.

Как отмечает РБК со ссылкой на документ, Козак готовил проекты реформ по улучшению инвестиционного климата, повышению независимости судебной системы, а также улучшению денежного содержания сотрудников правоохранительных органов.